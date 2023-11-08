جثة لمجهول تثير الذعر بأحد شوارع قليوب

عثر الأهالى على جثة لشخص مجهول الهوية باحد الشوارع بمنطقة منطاى بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية .

تلقت أجهزة الامن بمديرية أمن القليوبية بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة منطاى بدائرة مركز شرطة قليوب ، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص مجهول الهوية يرتدى كامل ملابسه وبيده أثار لأصابات قديمة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .