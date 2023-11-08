تطور جديد في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن هناك تطور جديد في عملية اختطاف والد لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي.

اختطف والدا اللاعب الكولومبي لويس دياز من قبل مسلحين في محطة وقود في مسقط رأسهم في بارانكاس بكولومبيا، ومن ثم إطلاق سراح والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، بعد ساعات من الاختطاف في 28 أكتوبر الماضي، لكن والده مازال مفقودًا حتى الآن.

وكشفت الشرطة الكولومبية عن هوية مختطفي والد دياز، وهم جماعة جيش التحرير الوطني المصنفة جماعة إرهابية.

ووفقًا لراديو كولومبيا، فإن السلطات تلقت وعدًا من جيش التحرير الوطني بإطلاق سراح والد دياز خلال الساعات القليلة المقبلة.

لكن أوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن جماعة جيش التحرير الوطني بدأت التواصل مع منظمات إنسانية للاتفاق على عملية إطلاق سراح والد دياز.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن جماعة جيش التحرير الوطني، اتصلت بالأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية لتحديد شروط إطلاق سراح والد لاعب ليفربول، وقد يسلمون المختطف مساء اليوم.

وعاد لويس دياز إلى تدريبات ليفربول بعد غيابه بسبب اختطاف والده، وشارك في مباراة الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام لوتون تاون، وأحرز هدف تعادل الريدز في الوقت القاتل من اللقاء.