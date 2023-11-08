وكيل التعليم بالشرقية يلتقي خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"

التقى محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية اليوم الأربعاء بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بـ 41 معلم ومعلمة من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية “1000 مدير مدرسة” المرشحين لشغل مديري مدارس على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اجتماعه الاخير مع مديري المديريات التعليمية، بحضور محمد رمضان غريب وكيل المديرية وخالد نويره مدير عام إدارة الحسينية والدكتور احمد عبده مدير إدارة المدارس الرسمية لغات، بالاهتمام بخريجي الدفعة الأولى للمعلمين المرشحين لوظيفة مديري مدارس.

وأكَّد “الرشيدي” أنّ هذه المجموعة من شباب المعملين المميزين تم تخريجها ضمن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الأكفاء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرًا إلى منح المجتازين منهم هذا البرنامج، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مؤكدًا أنهم نواة وباكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

أوضح وكيل أول الوزارة أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم، من خلال جهة معنية في الدولة، بأعلى المعايير العلمية والفنية؛ لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل، الذي يتناسب مع طبيعة عملهم.

وأضاف الرشيدي أنه أصدر تعلميات وتوجيهات مشددة لمديري عموم الإدارات بأهمية تقديم جميع سبل الدعم لهم.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتوعية النشء بقيمة المواطنة من خلال بث روح الولاء والانتماء من خلال نشر الإيجابيات ، كذلك الاهتمام بتثقيف الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تم تنفيذها بالإضافة الي مشروعات حياه كريمة بمحافظة الشرقية.

كما شدد على ضرورة التخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية والعمل بروح الفريق لحسن انتظام سير العملية التعليمية.