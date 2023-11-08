ندوة بإعلام الزقازيق.. التصويت في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم

أكد الدكتور وائل شاهين مدير كلية الصيدلة جامعة الزقازيق أن الأحداث ما قبل 7 اكتوبر وما بعدها تغيرت تماما

وأشار إلى الأخطار التي تهدد الوطن المصرى خاصة بعد هذا التاريخ ودعوات الغرب إلى تهجير الفلسطينيين في مدن العاشر من رمضان واكتوبر ومايو

وقال شاهين خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع اعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم بقاعة المؤتمرات بمقر المجمع الاعلامى بالشرقية أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال شهر ديسمبر القادم هو تكريس للديمقراطية ورسالة واضحة لكل المتربصين.

أضاف أن الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية يعنى التصدى لكل المحاولات المغرضة التى تحاول تهديد أمن واستقرار البلاد .

وذكر أن التفاف الشعب المصري حول جيشه وبلده هو ابلغ رسالة لكل تهديد داخلى أو خارجى

وحذر شاهين من الالتفات إلى الشائعات والأخبار الكاذبة التى تبث على مواقع التواصل الاجتماعي والتى تهدف إلى التفرقة بين الدولة والجيش من ناحية والشعب المصري من ناحية أخرى.

فى السياق نفسه أكد دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا أن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى أكد على التناول الموضوعى والمحايد لقضية الانتخابات الرئاسية.