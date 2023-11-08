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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهمين بمشاجرة الإسماعيلية

تفاصيل ضبط المتهمين
تفاصيل ضبط المتهمين بمشاجرة الاسماعيلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين طرفين بالإسماعيلية لخلافات بينهم وضبط طرفيها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز  ووجود متوفـى ومُصابين. 

على الفور تم الإنتقال وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "شخصين مصابين بعدة جروح طعنية بالجسم" توفـى أحدهما متأثرًا بإصابته"، طرف ثانى "عاطل وشقيقه “مُصابان بجروح متفرقة بالجسم”، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب وجود خلافات بينهم تعدى خلالها الأول من الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض “مطواة”، مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة الأول.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة، والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مطواه مشاجرة طرفين بالاسماعيليه