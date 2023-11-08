رئيس جامعة أسيوط يتفقد المقر الجديد لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية تمهيدًا لافتتاحه

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية إلى المقر الجديد؛ لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والذي تم تخصيصه من قِبل إدارة الجامعة، بمجمع البحوث المتكامل الجامعي، وذلك للمتابعة الميدانية، والوقوف علي حجم إنجاز العمل الجاري؛ استعدادًا لافتتاحه قريبًا.

وخلال جولته، أوضح الدكتور المنشاوي؛ إن أعمال الإنشاءات، والتجهيزات الجاري تنفيذها، بالمقر الجديد للمعهد: بلغت تكلفتها المالية نحو : (50) مليون جنيه؛ حيث يُعد المعهد أكبر مجمع متكامل؛ للمراكز البحثية على مستوى الجامعات المصرية، ويُقام المقر الجديد على مساحة حوالي (2000) متر، ويضم: معامل تخصصية، ووحدات بحثية، وعددًا من المعامل للدراسات العليا، وقاعات تدريس لطلاب الدراسات العليا، مشيرًا إلى أنه تمّ إنجاز ما يقرُب من (50)% من حجم العمل بالمعامل، إلى جانب المكاتب الإدارية، والتي تم إنجاز ما يقرب من (80)% من حجم العمل بها.

وشدد رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة إنجاز العمل، وفق الجدول الزمني المحدد، والانتهاء منه في أسرع وقت؛ استعداداَ لافتتاح المقر.

وأكد رئيس الجامعة؛ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمعهد، وتطوير أنظمة العمل، وتزويده بكافة الإمكانيات اللازمة؛ لمواكبة التقدم العالمي، في مجال البحث العلمي، إلى جانب تطوير الخدمات العلمية، والبحثية للباحثين؛ على نحو يساعد على الإبداع، والابتكار، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للدولة، والهادفة إلى وضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها؛ إيماناً بدوره فى قيادة عجلة التنمية.

وأشار الدكتور عمرو عبد الفتاح، إلى الدور الحيوي للمعهد؛ في دفع مسيرة البحث العلمي بالجامعة، الذي يسهم في تخريج أجيال من الباحثين النابغين، القادرين على مواصلة أبحاثهم، وابتكاراتهم العلمية، وتوجيهها نحو خدمة المجتمع، فضلاً عن تقديم برامج تعليمية متميزة، وتوفير بيئة بحثية متطورة للباحثين؛ في مجال تطبيقات البيولوجيا الجزيئية، والعلوم البينية، ويتيح قدراته البحثية، والتشخيصية؛ لخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور عمرو عبد الفتاح عميد المعهد، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علاء الدين حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة عطية وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام بالمعهد.