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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل ربة منزل في مشاجرة دموية على خلفية معاكسة سائق لها بالصف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت ربة منزل مصرعها في مشاجرة بين عدد من الأشخاص علي خلفية قيام سائق بمعاكستها فى بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة اخطاراً  من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة "ربة منزل مقيمة بدائرة المركز" إثر إصابتها بجرح قطعى بالجسم.

و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول ربة منزل "متوفاة" 4 من أهليتها، طرف ثان "سائق" 5 من أهليته جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، بسبب قيام السائق بمعاكسة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة ، وقام خلالها السائق بإلقاء حجر تجاه الأولى ، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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