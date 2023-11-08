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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل 49 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقالات
اعتقالات
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 49 فلسطينيًا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه جرى اعتقال 2400 فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر.

وفى سياق آخر، شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة، استهدفت منازل وشقق سكنية مأهولة، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المدنيين، خصوصا في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الاخبارية هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين غزة
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