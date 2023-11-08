بوتين يتهم بعض الدول بالعمل على إضعاف السلطة الشرعية في رابطة الدول المستقلة

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عددا من الدول بالعمل مباشرة على إضعاف السلطات الشرعية والاستقرار العام والقيم التقليدية في دول رابطة الدول المستقلة.

وقال بوتين، خلال كلمة عبر الفيديو أمام المشاركين في الاجتماع الحادي عشر لأمناء مجالس الأمن التابعة لرابطة الدول المستقلة في بموسكو، اليوم الأربعاء، "إن الوضع الدولي لا يزال بالغ التعقيد والتوتر، حيث تفاقمت الصراعات القديمة وظهرت بؤر جديدة للصراع".

وأضاف الرئيس الروسي: نرى ذلك في الشرق الأوسط، حيث اندلعت جولة جديدة من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية ويعاني المدنيون في المقام الأول.

وتابع:" أن أفعال بعض البلدان بشكل مباشر تهدف إلى إضعاف السلطة الشرعية والاستقرار العام والقيم التقليدية في دول رابطة الدول المستقلة وانتهاك تجارتنا وتعاوننا وروابطنا الثقافية"، مشيرا إلى أن الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير المشروعة والتطرف والمخاطر الاقتصادية والمعلوماتية والتكنولوجية والأمنية البيولوجية لا تزال تشكل تهديدات مشتركة لنا جميعا في رابطة الدول المستقلة.

