السفير الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: حان الوقت لاستكمال الحوار الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن السفارة الفلسطينية بالقاهرة شكلت مرصدًا لنقل الرواية الفلسطينية الصحيحة للعالم ، للرد على الرواية الإسرائيلية التي تعمل على تشوية الحقيقية، وخلق واقع مزيف لما يحدث في فلسطين.



وتابع "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، خلال تغطية خاصة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الثلاثاء، أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة وطنية مسؤولة عن كل أبناء الشعب الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو القدس أو الضفة الغربية، مشيرًا إلى ان السلطة تقوم برعاية أبناء شعب قطاع غزة ، وتقدم لهم كافة الخدمات الحيوية خاصة في القطاع الصحي والتعليمي، فالشعب الفلسطيني واحد، وهذا الوقت ليس وقت خلافات بين حركة فتح وحماس.



ولفت إلى ان هناك انقسام فلسطيني فلسطيني، ومصر ترعى المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاستكمال الحوار الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام بين الشعب الفلسطيني ووضع استراتيجية وطنية شاملة تجاه مجالات العامل في الواقع الفلسطيني.