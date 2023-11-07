أمطار خفيفة على مدينة أبوسمبل

شهدت مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، تساقط أمطار خفيفة بجانب هبوب رياح محملة بالأتربة، فى طقس مفاجئ أقصى جنوب مصر.

سجلت درجات الحرارة فى المدينة السياحية العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 ، مع انتشار متقطع للسحب فى سماء المدينة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.