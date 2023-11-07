دبلوماسي أمريكي يزور إستونيا لتعميق التعاون الاستخباراتي بين البلدين

يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي للاستخبارات والأبحاث بريت هولمجرين، إلى تالين عاصمة إستونيا اليوم "الثلاثاء" في زيارة لمدة يومين للقاء كبار نظرائه في الاستخبارات والأمن والدبلوماسيين.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن الزيارة تؤكد أهمية العلاقات الثنائية وتهدف إلى تبادل وجهات النظر وتعميق التعاون الاستخباراتي والأمني حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويعد مكتب الاستخبارات والأبحاث، وهو جزء لا يتجزأ من وزارة الخارجية الأمريكية، واحدا من 18 وكالة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي.