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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي أمريكي يزور إستونيا لتعميق التعاون الاستخباراتي بين البلدين

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي للاستخبارات والأبحاث بريت هولمجرين، إلى تالين عاصمة إستونيا اليوم "الثلاثاء" في زيارة لمدة يومين للقاء كبار نظرائه في الاستخبارات والأمن والدبلوماسيين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن الزيارة تؤكد أهمية العلاقات الثنائية وتهدف إلى تبادل وجهات النظر وتعميق التعاون الاستخباراتي والأمني ​​حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويعد مكتب الاستخبارات والأبحاث، وهو جزء لا يتجزأ من وزارة الخارجية الأمريكية، واحدا من 18 وكالة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي.

تالين إستونيا وزارة الخارجية الأمريكية