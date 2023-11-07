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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة رضا سليم

رضا سليم
رضا سليم
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أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي ‏خضع لها في عظمة الترقوة.‏

وأوضح أنه تواصل مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج اللاعب، وتأكد من تحسن حالته، وأنه سوف يبدأ مرحلة ‏العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة.‏

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة ‏الدوري الممتاز‎.‎

الأهلى رضا سليم عظمة الترقوة ‏ الترقوة لاعب الأهلي