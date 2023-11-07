أستاذ أمراض دواجن يكشف سبب تناول الصينيين الفئران والصراصير

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن هناك عدة أنواع من البط المتواجدة في مصر، ومنها البط المسكوفي الذي يسمى أحيانًا بالبط التركي ولونه أبيض في أسمر، ويحتوي منقاره على بعض الزوائد الحمراء، ويصل وزنه لـ6 كيلو للذكور والإناث لـ4 كيلو، وكذلك البط البكيني ويتميز باللون الأبيض ويصل وزنه لـ3.5 كيلو للإناث والذكور لـ4.5 كيلو على عمر 80 يومًا.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "Ten"، أن الصين هي أكبر دولة في إنتاج البط نظرًا لامتلاكها عدد سكاني ضخم، مشيرًا إلى أن الشعب الصيني في الماضي كانت حالته الاقتصادية سيئة جدًا، ولذلك الشعب الصيني يتناول الفئران والصراصير.

ولفت إلى أن أصل البط البكيني الصيني، وميزته سرعة النمو أي أن دورته تنتهي في 70 يومًا، وعيبه في صعوبة التكاثر، وإمكانية حدوث تزاوج طبيعي امر صعب، ويحدث التكاثر بشكل صناعي، ولذلك يسمى بالبط البغال نسبة إلى البغل الذي لا يتكاثر.



