محافظ الفيوم يناقش استعدادات المحافظة لاستضافة "ماراثون الرمال الدولي 2023"

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً لمناقشة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بإطلاق "ماراثون الرمال الدولي 2023"، والذي يُقام للمرة الأولي بمصر، وتنظمه إحدى الشركات، بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة، والبيئة، والسياحة، والآثار، ومحافظة الفيوم، وهيئة تنشيط السياحة، خلال الفترة من 18إلي 24 نوفمبر الجاري، بمحمية قارون بالفيوم.

محافظ الفيوم

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد أحمد حسن من مديرية أمن الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبد الله مدير عام الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف بالفيوم، والدكتور معتز أحمد عبد الفتاح مدير عام هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، والأستاذ أيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للماراثون، والأستاذ سيف الدين فوزي مؤسس ومدير العمليات بالشركة، والأستاذ محمد طاحون مالك أحد المخيمات بمحمية وادي الريان.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الفيوم، مع مسئولي الشركة المنظمة لماراثون الرمال، وكافة الحضور، جميع الاجراءات والاستعدادات الخاصة بالماراثون، من النواحي الأمنية والصحية والسكن والإقامة والإعاشة، ومراعاة كل المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية، وغيرها من الإشتراطات الأخري، وذلك بهدف خروج الحدث في أبهي صورة وبالشكل اللائق، كونه الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر ومحافظة الفيوم.

ماراثون الرمال الدولي 2023

ووجه محافظ الفيوم، كافة الجهات المسئولة عن تنظيم الحدث، بسرعة معاينة الموقع الذي يستضيف الماراثون، وتلافي أية ملاحظات علي وجه السرعة، كما وجه بعقد اجتماع يضم مسئولي الصحة والإسعاف والفريق الطبي المصاحب للشركة المنظمة، لترتيب كافة أمور التأمين الطبي للمشاركين، لإخراج الحدث بالشكل الأمثل وعلى ما يرام.

وأوضح المحافظ حلال الاجتماع، أن الفيوم تحتضن لأول مرة "ماراثون الرمال الدولي 2023" بمحمية قارون، بمركز يوسف الصديق، والذي يستمر لمدة أربعة أيام، ويُعد إضافة جديدة لكبري الأحداث الرياضية الدولية التي سيتم تنظيمها بمصر، لافتاً إلي أنه تم اختيار صحراء الفيوم كمكان للحدث، لما تتمتع به من مزايا كأحد أشهر الوجهات السياحية الصحراوية في مصر، حيث تتميز بمناظر طبيعية خلابة من الكثبان الرملية والمنحدرات والأودية والواحات، بما في ذلك البحيرة المسحورة، مما يجعلها إحدى أشهر المواقع الصحراوية الشهيرة في مصر.

دول فرنسا وألمانيا

وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية التي يشارك فيها العديد من دول العالم، خاصة دول أوروبا، لدورها البارز في الترويج السياحي للمحافظة، ودعم وتعزيز السياحة البيئية، وتحقيق شهرة عالمية لمحميتي قارون ووادى الريان وكافة المناطق التي يزورونها، الأمر الذي يعود بالنفع والفائده على المواطن الفيومي.

فيما استعرض، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للماراثون، مسارات السباق ونقطتي البداية والنهاية، والمنطقة التي يتمركز حولها السباق، وكافة الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها الشركة المنظمة للحدث، موضحاً أن الماراثون يشارك به عدد 500 متسابق من دول فرنسا وألمانيا وسويسرا وأسبانيا وأمريكا وكندا، كما أن جميع المتسابقين سيعودون إلى القاهرة بعد انتهاء السباق في الفيوم، حيث يتم تنظيم عدد من الزيارات لوجهات سياحية متنوعة، بما في ذلك أهرامات الجيزة قبل ختام رحلتهم.

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