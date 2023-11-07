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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يتابع سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية بقرية السمطا

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ، بقرية السمطا بحرى التابعة لمركز دشنا والذان تم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة ، وذلك عقب توريد الآثاث والمعدات والأجهزة الخاصة بتشغيل كلا المجمعين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و النائبة حنان عبدالمنعم عوض عضو مجلس النواب ، والعميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا ، و المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ، و احمد السيد وكيل وزارة التموين ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، و المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة ، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى ، و عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا .

استهل محافظ قنا جولته بمتابعة انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية ، واطمئن المحافظ من العاملين علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، ووجه بحسن معاملة الجمهور ، مشيرا إلي أن المجمع سوف يقدم خدمات المركز تكنولوجى والسجل المدنى و الشهر العقارى و البريد و التموين والتضامن الاجتماعي .

وتابع المحافظ جولته بالاطمئنان علي انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الزراعية بقرية السمطا ، موضحا أن المجمع تم إنشائه علي مساحة ٣٣٠ م طبقا للنموذج رقم ٢ الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، و يقدم المجمع خدمات الجمعيات الزراعية ، والخدمات البيطرية من خلال الوحدة البيطرية المُلحقة بالمجمع .

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ١٦٨٣ مشروع بتكلفة ٤٠ مليار جنيه يجري تنفيذها في ٥ مراكز تضم ١٩ مجلس قروى و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة ، و يستفيد من تلك المشروعات حوالى ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف اى ما يعادل ٤٣% من تعداد سكان محافظة قنا.

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