حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرط، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (29) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش- طبنجة - 20 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهم لـ 19 منهم معلومات جنائية").

ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,270 كيلو جرام) بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (268) حكما قضائيا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,800 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (840) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 165 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين

وزنت 1,050 كيلو جرام – بندقية آلية- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.