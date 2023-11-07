بسبب تطورات سعر الدولار.. الذهب في مصر يقترب من 2650 جنيها للجرام

يشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا على الرغم من تراجع سعر الأونصة عالمياً، ويأتي هذا في ظل ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2595 جنيها للجرام قبل أن يرتفع ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2630 جنيها للجرام يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب خلال جلسة الأمس بمقدار 30 جنيها حيث أغلق عند المستوى 2600 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 2570 جنيها للجرام.

عودة أسعار الذهب للتداول فوق المستوى 2600 جنيه للجرام تزيد من فرص الارتفاع والوصول إلى المستهدف عند 2650 ومن بعده المستوى 2700 جنيه للجرام.

السبب الرئيسي حتى الآن وراء هذا الارتفاع في سعر الذهب هو سعر الدولار في السوق الموازي المستمر في التزايد بشكل تدريجي، حيث يتزايد الإقبال على الدولار مع تراجع الثقة في الاقتصاد المصري الذي شهد ثلاثة قرارات خفض في التصنيف الائتماني خلال أقل من شهر.

ارتفاع سعر الذهب المحلي يأتي في ظل تراجع واضح في سعر الأونصة العالمية، ويدل هذا على انفصال الارتباط بين السعرين حالياً، خاصة أن سعر الدولار الذي يتم تسعير الذهب به مستمر في التزايد.

بالإضافة إلى صدور العديد من التقارير من البنوك والمؤسسات العالمية التي تشير إلى حدوث تعويم في سعر الصرف عقب الانتخابات الرئاسية وتتوقع ارتفاعات في سعر صرف الدولار الرسمي، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى شراء الذهب كمخزن للقيمة بسبب المخاوف من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري.