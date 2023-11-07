وزيرة التضامن تفتتح مركز التأهيل الشامل بالدقهلية

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي، يرافقها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والمهندس هشام أحمد المناوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالمنصورة، اليوم مركز التأهيل الشامل بشربين لذوي الإعاقة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) في إطار خدمات عدة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفقدت الوزيرة أرجاء المركز وحجرات وحدة التدخل المبكر وساحة الألعاب الرياضية وعيادات التخاطب والتأهيل البصري.

ويعتبر مركز التأهيل الشامل بمركز شربين لذوي الإعاقة، والمُسند لجمعية رسالة للأعمال الخيرية بالمنصورة، وحدة متكاملة تقوم بدراسة الحالات من الناحية الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية ويتم إلحاقها بالتدريب داخل الورش المهنية الموجودة بالمركز.

وجرى إنشاء المركز ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) ويعتبر أول مركز تأهيل متكامل بمحافظة الدقهلية لخدمة جميع قرى مركز شربين وعددهم 26 قرية وتوابعهم.

وأنشئ المركز على مساحة 1200 م2 مكون من طابقين ويقدم عددا من الخدمات التأهيلية لذوي الهمم منها 3 فصول حضانة ومكتب تأهيل و2 وحدة تدخل مبكر للاطفال ذوى الاعاقة ووحدة علاج طبيعي ووحدة سيكو موتور، و2 عيادة تخاطب ووحدة تأهيل بصري وعيادة سمعيات و تكامل حسي بالاضافة الى ورشة تدريب وقاعة تدريب.

وزيرة التضامن تفتتح مركز التأهيل الشامل بشربين

received_184175598080060

received_3467796390200477

received_723489879626585

received_757703976125696