15 نوفمبر.. طرح فيلم "بلوموندو" في مصر والسعودية ودول الخليج

يستعد فريق عمل فيلم "بلوموندو" لطرحه في دور العرض السينمائي يوم ١٥ من نوفمبر الجاري.

فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ و هاجر أحمد و إنجي وجدان و محمد محمود و سماء إبراهيم وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في نفس التوقيت بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته راسا على عقب.