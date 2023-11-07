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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الدولي لحقوق الإنسان»: الاحتلال يرتكب المزيد من الانتهاكات بحق الإنسانية في غزة

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان
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قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال يرتكب مزيدا من الانتهاكات بحق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي في غزة.

وأضاف “أبو سعيد” في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء: “أن المفوض السامي يدعم وقف العمل العسكري في غزة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم، واتفاقية جنيف الرابعة تحرم المساس بالمدنيين وتحمي المؤسسات الصحية ودور العبادة”.

وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جدد تأكيده على وقف إطلاق النار في غزة وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات.

وتابع، رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان: “على الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، أن تتقدم بطلب عاجل لمجلس حقوق الإنسان لإعلان كل اللجان المعتمدة بالمجلس، من أجل مناقشة الموضوع الذي تقدمت به الدولة الأعضاء، تحت مسمى مناقشة الانتهاكات في غزة”.

المجلس الدولي لحقوق الإنسان الاحتلال غزة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش