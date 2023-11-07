سيارة مسرعة تنهي حياة شخص دهسا أعلي دائري المنيب والأمن يضبط قائدها

لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بجسده أعلي دائري المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي دائري المنيب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص "لا يحمل أوراق تدل علي هويته" متوفي إثر اصطدام سيارة ملاكي قيادة مهندس به، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.