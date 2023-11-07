"المصريين الأفارقة": إطلاق مبادرة "تصدير فعال"على هامش معرض التجارة البينية لتحفيز الصادرات المصرية

تشهد القاهرة على هامش معرض التجارة الافريقية البينية "IATF" إطلاق مبادرة "تصدير فعال" يوم الجمعة المقبل و الذي يتزامن مع فعاليات اليوم الثاني من المعرض، تأتي هذه المبادرة نتيجة شراكة استراتيجية بين GIT-ZONE وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وجاءت فكرة مبادرة “تصدير فعال” لمساعدة المصانع والشركات المحلية في اختراق الأسواق الدولية بشكل منظم ومدروس من خلال دراسات احترافية وخطوات عملية و مستدامة للتواجد في الأسواق الدولية وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق المستهدفة.

وتهدف المبادرة إلى دعم المصانع والشركات المحلية في توسيع نشاطهم وتوجيه أعمالهم نحو الأسواق الدولية بطريقة منهجية ومدروسة.

كما تتميز المبادرة بتقديم دراسات احترافية وخطوات عملية تساعد الشركات على تطوير استراتيجيات تصدير قائمة على المعرفة والتخطيط ، كما ان الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز القدرات التصديرية للشركات المحلية وتوفير استراتيجيات مستدامة تمكنها من تحقيق النجاح المستدام في الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن أن إطلاق مبادرة "تصدير فعال" خلال معرض التجارة البينية الأفريقية IATF يمثل خطوة هامة نحو دعم وتعزيز قدرات الشركات المحلية في مجال التصدير.

وأكد الشرقاوي أن هذه المبادرة هي نتاج لشراكة استراتيجية بين GIT-ZONE الدولية وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وفيما يتعلق بمعرض التجارة البينية الأفريقية IATF، أشار الشرقاوي “كونه السفير المصري لهذه النسخة من المعرض” إلى أهمية المعرض كواحد من أبرز الأحداث التجارية في القارة الإفريقية، مما يعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي في تعزيز التجارة الإفريقية.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، فيما يتعلق بمبادرة "تصدير فعال": “نحن ندرك أهمية التصدير كمحرك للنمو الاقتصادي وتنويع الإيرادات لهذا فإننا نعتبر مبادرتنا أمانا للشركات المحلية وفرصة لتحقيق نجاح مستدام في السوق العالمية، و نحن ملتزمون بتقديم الدعم والمعرفة للشركات، وسنعمل بجدية على تمكين الراغبين في التصدير وتزويدهم بالأدوات والاستراتيجيات الضرورية لتحقيق النجاح”.

وأعرب أسامة فهمي، رئيس لجنة التصدير والتعاون الدولي بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن فخره بإطلاق مبادرة "تصدير فعال" خلال معرض التجارة البينية الأفريقية IATF. وأشار إلى أهمية هذه المبادرة كوسيلة حيوية لدعم وتمكين الشركات المحلية في تحقيق التصدير بنجاح.

وعن مشاركته في معرض IATF، أكد السيد فهمي أن هذا المعرض يعد من أبرز الأحداث التجارية في القارة الإفريقية، وقال: "نحن نعتبر مشاركتنا في معرض IATF فرصة مميزة للتواصل مع الشركات والجهات الاقتصادية الإفريقية، وتوطيد علاقاتنا مع الأسواق الإفريقية."

وعن مبادرة "تصدير فعال"، أضاف فهمي: "نحن نتفهم تمامًا أهمية دور الشركات في التصدير كمحرك للنمو وتنويع الإيرادات. نحن ملتزمون بدعم الشركات وتزويدها بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق النجاح في السوق العالمية، ونحن نعتبر مبادرتنا خطوة مهمة في هذا السياق.

وتستهدف مبادرة تصدير فعال للمصدرين الذين لديهم جاهزية عالية و تمنحهم الفرصة التوسع بأعمالهم دوليا بشكل احترافي بناءا على الوضع الحالي و التجربة التصديرية والخطة التوسعية ومعايير محددة.

ويتوجب على المهتمين بالمشاركة في المبادرة ملء الطلب وحضور حفل إطلاق المبادرة لمعرفة التفاصيل الكاملة بعد ذلك، سيتم ترتيب اجتماع للتعرف على نشاط الشركة بعمق، وتقييمها بناءً على رؤيتها المستقبلية. سيتم أيضًا دراسة متطلبات الشركة والدراسات المبدئية الضرورية لتطوير استراتيجية دخول أسواق مستهدفة، هدف هذه الاستراتيجية هو تحقيق تصدير مستدام من خلال إقامة علاقات فعالة مع موزعين محليين و معتمدين في الأسواق المستهدفة.

ويعتبر إطلاق مبادرة "تصدير فعال" خلال معرض التجارة البينية الأفريقية IATF ومثل هذه المبادرات الفريدة يعكس التزاما قويا بتعزيز التجارة وتوجيه الشركات المحلية نحو تحقيق النجاح المستدام في الأسواق العالمية، نتوقع بشدة التفاعل والمشاركة المكثفة من قبل الشركات المهتمة، ونتطلع إلى تحقيق العديد من النجاحات وتعزيز القدرات التصديرية، وتعميق الروابط التجارية في هذا العالم المتغير بسرعة.