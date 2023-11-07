شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم الناقد والمخرج المصري عمرو دوارة

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثامنة الذي أقيم اليوم بالمجلس الاعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، عن تكريم الناقد والمخرج والمؤرخ المسرحي المصري الدكتور عمرو دوارة، وذلك تقديرا لمشواره المسرحي الكبير .

والدكتور عمرو دوارة هو مخرج ومؤرخ مسرحي مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وهو نجل شيخ النقاد المسرحيين (فؤاد دوارة)، وحصل على بكالوريوس الهندسة قبل التحاقه بأكاديمية الفنون، وعملا مساعدا مع المخرج الكبير كرم مطاوع في الكثير من أعماله المسرحية، وله العديد من الأعمال المسرحية مخرجا منها: وهج العشق، وخداع البصر، وعصفور خايف يطير، النار والزيتون، بيت المصراوي، حاصل الضرب والقسمة، ممنوع الانتظار، وغيرها من الأعمال المسرحية التي أخرجها، وله العديد من المؤلفات والكتب عن كرم مطاوع وسميحة أيوب وحسين رياض وعبد الله غيث وغيرهم من رواد المسرح المصري.

كما أنه صدر له مؤخرا كتاب "المهرجانات المسرحية العربية بين الواقع والطموحات"، وهو صاحب الموسوعة المتفردة " موسوعة المسرح المصري المصورة " ، وهو ملقب بجبرتي المسرح المصري وحافظ ذاكرة المسرح المصري أيضا، ويحضر حاليا لعرض مسرحي غنائي استعراضي علي مسرح البالون بعنوان " قمر الغجر " .

ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.