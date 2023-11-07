نتنياهو: إسرائيل ستتولى الأمن بشكل كامل في غزة

كشفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تصوره لمستقبل غزة بعد توقف العدوان على القطاع في الحرب التي تدخل شهرها الثاني، بعدما أكد أن إسرائيل تريد أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأمن في الأراضي الفلسطينية.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستتحمل المسؤولية الكاملة عن الأمن لفترة غير محددة، وذلك في حديثه لقناة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية.

وأضاف: بخلاف ذلك سيكون هناك تفشٍ "للمقاومة" على نطاق لا يمكن تصوره، ولقد رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل المسؤولية.

واستبعد رئيس وزراء إسرائيل مرة أخرى وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم المقاومة، قائلًا: "لن يكون هناك وقف عام لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن لدينا".

وأوضح نتنياهو: "فيما يتعلق بفترات الاستراحة التكتيكية الصغيرة – ساعة هنا وساعة هناك – فقد حصلنا عليها بالفعل".