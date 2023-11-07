معلول يبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي للعضلة الخلفية في الأهلي اليوم

يبدأ على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويفتقد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي جهود لاعبه على معلول في مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بسبب العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا في الرابعة عصر غد، الأربعاء، بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويرغب كولر في الاستفادة بمباريات الأهلي المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضي.