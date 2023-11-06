السفير الروسي بالقاهرة للبوابة نيوز: جذور العلاقات بين روسيا ومصر عميقة.. وازدهرت بفضل السيسي

أكد جيورجي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، أن مصر دولة محورية بالشرق الأوسط وتلعب دورا مهما في الموقف الحالي بغزة، ولهذا نسقنا مع وزارة الخارجية المصرية والقيادة المصرية.

وأضاف بورسينكو خلال حواره للبوابة نيوز، أن العلاقات بين روسيا ومصر لها جذور عميقة للغاية، بدءًا من الثورة المصرية عام 1952.

وتابع: في الواقع، نحتفل هذا العام بمرور 80 عامًا على علاقاتنا الدبلوماسية، التي تأسست عام 1943. وكانت لدينا علاقة وثيقة للغاية في عهد جمال عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات.

وفي السنوات العشر الماضية، شهدنا الازدهار الجديد للعلاقات الروسية المصرية، وذلك بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تربطه علاقة وثيقة للغاية وصداقة فعلية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.