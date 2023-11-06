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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاني سعيد: الشراكة مع بنفيكا ستكون إضافة لبيراميدز

هاني سعيد
هاني سعيد
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أعرب هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز عن فخره بالشراكة مع نادي بنفيكا البرتغالي الذي تم زيارته في الفترة الماضية، وقائلا: شاهدنا بأعيننا الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها والتطوير العلمي المستمر لقطاعات الناشئين وحتى مستويات المحترفين والكبار، ونحن بالفعل سعداء بتلك الشراكة التي سيكون لها عائدا كبيرا على نادي بيراميدز وكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر الشراكة بين بيراميدز وبنفيكا: " بنفيكا أحد أهم الأندية التي تعتبر لها تاريخ كبير في البرتغال وأوروبا التي أظهرت عشرات النجوم ولها تاريخ على مستوى قطاعات الناشئين وهو مصدر المواهب في القارة العجوز والتعاون مع بيراميدز سيكون له إضافة كييرة في هذا الشأن وسعداء بتلك الشراكة".

وأكمل: "الاهتمام بالناشئين هو أحد أهم خطوات إظهار مواهب على أعلى مستوى في السنوات المقبلة وبيراميدز يهتم بهذا القطاع وخلال سنوات قليلة أظهر عددا كبيرا من النجوم الشباب وهناك خطة عملية مدروسة واحترافية يسعى النادي لتطبيقها بالتعاون مع بنفيكا خلال السنوات المقبلة".

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