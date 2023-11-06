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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رحاب رضوان: بارالمبياد باريس تحدي جديد بالنسبة لي. وكسر الرقم القياسي ببطولة العالم انجاز

رحاب رضوان
رحاب رضوان
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اعربت بطلة مصر البارالمبية رحاب رضوان عن سعادتها بتحقيق ميداليتين ذهبيتين ببطولة كأس العالم لرفع الاثقال البارالمبي والتى اختتمت امس وقالت رحاب فضل كبير من ربنا تحقيق ميداليتين ذهبيتين فى ميزان 55 والمجموع بالاضافة الى اننى نجحت فى كسر الرقم القياسي العالمي والمسجل بوزن 133 كجم والحمد لله ربنا وفقنى فى رفع 134 كجم.
واضافت بطلة مصر البارالمبية  فى تصريحات اعلامية، ان لولا الدعم الكبير الذى اتلقاه من وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية والبنك الاهلي المصري الراعي الرسمي لى ودعم اسرتي لما وصلت لهذه الانجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية.
واشارت رحاب، إلى ان بارالمبياد باريس المقبلة ستكون تحدي جديد بالنسبة لي خاصة واننى اسعى لتحقيق الميدالية الذهبية بعد ان حققت فضية فى بارالمبياد طوكيو 2020 الماضية.

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