"احميها من الختان".. دورة تدريبية لرئدات "القومى للمرأة" والشابات المتطوعات بالدقهلية

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية اليوم الإثنين دورة تدريبية بعنوان "احميها من الختان " لرئدات المجلس والشابات المتطوعات للمشاركات في حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" والتى ستعقد بالتوازى خلال الفترة من ٧ إلى ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسه مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وتحت رعاية الدكتوره مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة وريادة الدكتورة أمينة ابراهيم شلبى مقرره الفرع.

فيما حاضر فى الدورة التدريبية الدكتورة داليا الإتربى عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وقد استهدف التدريب عدد ٥٠ رائدة مجلس ومتطوعه وميسره حيث تم تعريفهم برسائل الحملة الخاصة بتجريم ختان الاناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تركز على قضية مناهضة تطبيب الختان وازالة ما إرتبط بالأذهان بأن اضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

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