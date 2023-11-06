٣ ملفات بارزة على طاولة التنفيذيين في كفر سعد في دمياط

عقد الدكتور محمد السيد ليله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في دمياط إجتماع بحضور كلا من غادة محسن نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة و المهندس ميمي السعداوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القري و المهندس مدير الإدارة الهندسية بالوحدة ورؤساء الوحدات المحليةبالمركز وبعض مديري الإدارات واعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني ولجنة البت.

ناقش الاجتماع ملف التصالح في مخالفات البناء كما ناقش آخر المستجدات والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجنة والأمانة الفنيةوشدد على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح مؤكداً على الإسراع في معدلات العمل.



ووجه رئيس المركز بالتوجه للمركز التكنولوجي بمدينة كفر سعد لاستكمال باقي الأوراق وسداد باقي المبالغ المستحقة لإنهاء ملفات تصالحهم لاستنفاذ المدد القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩.

وناقش ملف تعديات مخالفات البناء وضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واستردادها وإزالة التعديات عليها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ياتي ذلك بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة قطاعات المدينةوفقًا للخطة الموضوعة للقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.