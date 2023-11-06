ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28526 طن شملت: 4331 طن يوريا، 1500 طن كسب صويا، 2265 طن جبس معبأ، 13952 طن كلينكر، 4179 طن اسمنت معبأ، 1233 طن رمل، 350 طن ملح معبأ، و716 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32501 طن شملت: 6809 طن خردة، 1126 طن خشب زان، 6291 طن فول، 997 طن حديد، 4697 طن ابلاكاش، 12581 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة، عدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4871 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72085 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423497 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4787 شاحنة.