صبحي: الشباب حريص على تعظيم مساهمته فى الجمهورية الجديدة

‏‎التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بمركز الابتكار الشبابى والتعلم بالجزيرة، باعضاء كيان سند شباب الدلتا وبحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، منال جمال رئيس الاداره المركزيه لتمكين الشباب، والدكتور محمد عبدالقادر رئيس الاداره المركزيه لمراكز الشباب، والدكتور احمد عبدالوكيل وكيل الوزاره مديريه الشباب والرياضة بالجيزة.

‏‎بدأ اللقاء بعرض المحاور التي ترتكز عليها أنشطة كيان سند شباب الدلتا الاتحاد المتمثله في تنمية مهارات وقدرات الشباب، ودعم روح المواطنة بين الشباب، وفكره إطلاق منتدى شباب الدلتا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة.

‏‎كما أكد وزير الشباب والرياضة خلال لقائه بشباب سند الدلتا خلال افتتاحه الملتقى على أهمية دور الشباب والفعال باعتباره الفاعل الأول في عملية التنمية في المجتمع لأن من أبرز عوامل نجاحها هو المورد البشري الذي يعتبر أساسها، وبناءً عليه فإن نجاح التنمية في أي مجتمع مرهون بانخراط الشباب بکل انتماءاتهم وشرائحهم، بهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية يكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة، واعيًا ومستنيرًا يعمل لمصلحة مجتمعه ووطنه.

كما وجه وإعطاء الضوء الأخضر لتدشين كيان سند شباب الجيزة،