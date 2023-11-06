وزير الشباب يجتمع بمجلس كيان اتحاد طلاب تحيا مصر علي مستوي الجمهورية

أجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،اليوم الإثنين، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بمجلس كيان اتحاد طلاب تحيا مصر علي مستوي الجمهورية.

بدأ الاجتماع بعرض المحاور التي ترتكز عليها أنشطة ومشروعات الاتحاد المتمثل أهمها في تنمية مهارات وقدرات الشباب، ودعم روح المواطنة بين الشباب، إضافة إلي معدل الاستهداف للاتحاد، حيث يستهدف ضم ١٠ آلاف شاب وفتاة سنويًا لعضويته، وكذا عرض الانجازات التي حققها اتحاد طلاب تحيا مصر عام ٢٠٢٣ من برامج ولقاءات وورش عمل تدريبية، وذلك تماشيًا مع استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة.

كما استكمل عرض إنجازات مشروعات المشروع القومي للتدريب والتأهيل ودور الاتحاد في المشاركة السياسية ومشروع وقاية تحيا مصر ومبادرة تكنو ايجيبت ومبادرة كنوز لـ٢٧ ومشروعات المحافظات الحدودية ومحافظات الدلتا.

وفي سياق متصل ناقش وزير الشباب والرياضة المبادرة الخاصة لإحياء اللغة المصرية القديمة وماتتضمنه من قيم وأخلاقيات وتعميق لقيم الانتماء للوطن فضلا عن تثقيف الشباب بالحضارة المصرية القديمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع بتكثيف المبادرات الشبابية من خلال تقديم مشروعات وبرامج مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية الوزارة، وتحديد مستهدفات الاتحاد بفكر غير تقليدي ومرن.

وقدم “صبحي” الشكر والتقدير لاتحاد طلاب "تحيا مصر" علي ما يقدموه من جهود ومشروعات تخدم الشباب في جميع المحافظات، مشيرًا إلي دعم الوزارة لجميع المبادرات والكيانات الشبابية داخل المجتمع.

وأشاد ممثلو الاتحاد بالدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة للاتحاد، والتعاون المثمر مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، معلنين رغبتهم في تنفيذ ما يقدمونه من برامج وأنشطة متنوعة داخل مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير، مصطفي قطامش رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر.