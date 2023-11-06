"القاهرة الإخبارية": دخول 15 شاحنة مساعدات جديدة للجانب الفلسطيني من معبر رفح

لم تتوقف جهود مصر لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ انطلقت في جهودٍ واسعة تستهدف في المقام الرئيسي تيسير وصول المساعدات الإغاثية والغذائية وتسريع دخولها إلى غزة.

وأكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أنه تم إدخال 15 شاحنة مساعدات جديدة إلى الجانب الفلسطيني، ليصل إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة، اليوم الإثنين، 50 شاحنة.

فيما ذكر أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مطار العريش المصري، أنه تم تجهيز نحو 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مُكثّف بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لدعم القطاع.



