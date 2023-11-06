أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 04:27 م

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة وذلك في أول يوم تداول بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة خلال 2023.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وهبط مؤشر الدولار 0.08 %إلى 104.99 وصعد اليورو 0.08%إلى 1.0738 دولا. وهبط مؤشر الدولار بأكثر من 1%الأسبوع الماضي في أكبر تراجع منذ منتصف يوليو تموز ليصل إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.