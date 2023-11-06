113.5 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 5 مدارس في الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية التي ينفذها فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، الخاصة بأعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمركز الداخلة والتي يجري تنفيذها على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة 71 مليون جنيه وتضم جميع المراحل التعليمية.

وأضاف الزملوط، أنه جرى الانتهاء أيضا من أعمال الطرح لإنشاء وتطوير مدرسة الخارجة الثانوية بنين ومدرسة الخرطوم الابتدائية وتعلية مدرسة 25 يناير بمركز الخارجة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء مدرسة البليدة للتعليم الأساسي بمركز بلاط بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية وتطوير المنظومة التعليمية.