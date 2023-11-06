بالفيديو.. الرئاسة الفلسطينية: نرفض التهجيرمن غزة والشعب الفلسطيني لا يقبل تبديل أرضه

شدد الدكتور نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى يمكن الحديث عن أي موضوع آخر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز السماح بعمليات الإبادة في غزة، وما تقوم به إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس".

وقال "أبوردينة" في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن المساس بالمشروع الوطني الفلسطيني والأمور ستتفاقم ما دام الدعم الأمريكي لإسرائيل مستمر، مؤكدًا: "نرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والشعب الفلسطيني لا يقبل تبديل أرضه بأخرى".

وتابع: "المشروع الوطني الفلسطيني يتمثل في دولة فلسطينية عاصمتها القدسة الشرقية بمقدساتها،والقدس يجب أن تكون فلسطينية عربية.. ولقد حذرنا مرارا وتكرارا من استمرار العدوان الإسرائيلي"، موضحًا أن الموقف الفلسطيني العربي ضد التهجير ونرفض أي محاولة إسرائيلية لخلق أراض بديلة للشعب الفلسطيني.