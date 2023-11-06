بالفيديو.. أستاذ اقتصاديات الصحة يحذر من فيروس يصيب الأطفال

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه مع بداية فصل الشتاء قد يصاب الأطفال بفيروس القدم والكف والفم، وهو عبارة عن بقع حمراء تظهر في الفم أو الكف أو القدم.

وأضاف "عنان" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن فيروس الفم والقدم والكف فيروس معدي ويحتاج إلى علاج للأعراض ويصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، موضحًا: أنه من الضروري متابعة الأعراض وعلاجها كي لا يصاب الأطفال بعدوى بكتيرية واحتمالية الإصابة بالتهاب رئوي.

وتابع، أنه من الضروري الوقاية بشكل كبير من فيروس القدم والفم والقدم وتنتقل العدوى عن طريق اللمس وفي حال ظهور أي حالة إصابة بهذا الفيروس يجب ان يتم عزلها.