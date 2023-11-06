إيبارشية المنيا تنظم احتفالية بمناسبة مرور 3 سنوات على مبادرة مكافحة الإدمان

تنظم خدمة الحياة الافضل للصحة النفسية و مكافحة الادمان بايبارشية المنيا برعاية الانبا مكاريوس أسقف المنيا و توابعها و رئيس دير الام سارة للراهبات بالمنيا احتفالية بمرور ثلاث سنوات علي تأسيس بيت الانبا موسي للتعافي و تكون الاحتفالية بعنوان "بطل أنا " و ذلك في يوم الجمعة القادم الموافق 10 نوفمبر2023 بمقر بالمطرانية في تمام الساعة الثالثة ظهرا .

جدير بالذكر بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عام 2016 بعمل حصر للمدمنين من أوساط الأقباط وتلقى طلبات العلاج داخل الكنائس، وقررت أن يكون بكل كنيسة مسئول عن خدمة مكافحة وعلاج الإدمان بين الأقباط ليتواصل مع مسئول القطاعات الذين حددتهم اللجنة المجمعية لمكافحة وعلاج الإدمان بالمجمع المقدس برئاسة الأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة، وذلك من أجل تحديد الأماكن التى تحتاج إلى إنشاء مراكز علاج من الإدمان بالمجان وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعتمدت منظومة جديدة لمكافحة وعلاج الإدمان بين الأقباط، عبر تقسيم إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر لست قطاعات جغرافية ويتولى مسئولية كل قطاع منها أحد الكهنة من أعضاء اللجنة المركزية لتلك الخدمة بالكنيسة، وذلك في إطار السعى لزيادة فاعلية خدمة المرضى النفسيين وحالات الإدمان من قبل اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة وعلاج الإدمان بالمجمع المقدس للكنيسة و أفتتح الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا و توابعها مركز الأنبا موسى للتعافي لعلاج الإدمان، تحت إشراف خدمة الإدمان والطب النفسي بالإيبارشية، بمدينة المنيا الجديدة منذ ثلاث سنوات