التنسيق الحضاري يعقد ندوة بعنوان "جودة الحياة" بمقره بالعاصمة الإدارية

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس" محمد ابو سعده" محاضرة بعنوان "جودة الحياة" ممارسات شخصية واهداف إقتصادية.. وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية.

تحدث الدكتور"عادل ياسين" أستاذ التخطيط والعمارة البيئية والعميد الاسبق لكلية الدراسات العليا و البحوث البيئية بجامعة عين شمس عن تعريف جودة الحياة وتأثير العمارة و التخطيط علي مؤشرات جودة الحياة و مجهودات الدوله في هذا الاتجاه بما يحقق التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠ عن طريق توفر الاحتياجات الاساسية واستخدام التخطيط والعمارة لتوفير الرفاهية للشعوب وتحقيق الرضا و السعادة.

وناقش الدكتور "علاء سرحان" أستاذ الإقتصاد البيئي والوكيل السابق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ومستشار البنك الدولي ، مفهوم " المواطنة البيئية" وواجبات المواطن اتجاه دعم وترميه البيئه المحيطه

كما ناقشه المحاضره اهمية المحافظ على ثروات الدوله والموارد البيئيه وذلك بالعمل على إعادة الاستخدام والتوفير والحد من الاستهلاك وناقش مصطلحات مثل (الاقتصاد الدائري - الاستهلاك المستدام والإنتاج المستدام ) مما يقلل من استخدام موارد البيئة بشكل لا يهدرها ويتفق مع مفهوم الاستدامه

وآليات إشراك المواطن في عجله التنميه حيث حينها تتحقق جودة الحياة من هذه الممارسات الشخصيه السليمه تجاه البيئه و في إطار أهداف التنميه المستدامة.