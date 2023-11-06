"الري": افتتاح وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للقومي لبحوث المياه

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أمس الأحد، عن افتتاح وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه تحت فعاليات الدورة التدريبية بعنوان:-Advance Excel level 2 (Visual Basic Applications)

وذلك على مدار ٥ أيام ، خلال الفترة من ٥ – ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ عبر تطبيق Zoom ، بناء على توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمشاركة الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه، والسادة مهندسي الوزارة بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة.

وتتناول هذه الدورة:

• التعرف على قائمة المطور وواجهة محرر أكواد Excel

• التعرف على كيفية إنشاء الوحدات والإجراءات والإجراءات الفرعية والوظائف ونماذج المستخدم وتحرير رموز الماكرو لإتمام المهام المتكررة.

• تخزين وحدات الماكرو في الأزرار وتقديم رموزVBA الأساسية مع الأمثلة

• معالجة أخطاء التعليمات البرمجية وتقديم المتغيرات والأنواع

• تعلم كيفية التنقل في مصنف باستخدام الإزاحات وأسماء النطاقات والمتغيرات

• تحليل البيانات باستخدام بنيات التكرار

• أمثلة لإنشاء تطبيقات ونماذج هندسية متخصصة.

ولمزيد من الاستفسارات يمكن مراسلة وحدة خدمات علوم وهندسة المياه على البريد الإلكتروني:

wses.nwrc.eg@gmail.com ، wses-info@nwrc.gov.eg

رقم الواتس آب:

01018889761

رقم الفاكس: 42186074

كما يمكن تحميل

WSES Mobile Application

للأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=wses.appipg