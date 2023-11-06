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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الري": افتتاح وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للقومي لبحوث المياه

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أمس الأحد، عن افتتاح وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه تحت فعاليات الدورة التدريبية بعنوان:-Advance Excel level 2 (Visual Basic Applications)
وذلك على مدار ٥ أيام ، خلال الفترة من ٥ – ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ عبر تطبيق Zoom ، بناء على توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمشاركة الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه، والسادة مهندسي الوزارة بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة.

وتتناول هذه الدورة:
• التعرف على قائمة المطور وواجهة محرر أكواد Excel
• التعرف على كيفية إنشاء الوحدات والإجراءات والإجراءات الفرعية والوظائف ونماذج المستخدم وتحرير رموز الماكرو لإتمام المهام المتكررة. 
• تخزين وحدات الماكرو في الأزرار وتقديم رموزVBA الأساسية مع الأمثلة 
• معالجة أخطاء التعليمات البرمجية وتقديم المتغيرات والأنواع 
• تعلم كيفية التنقل في مصنف باستخدام الإزاحات وأسماء النطاقات والمتغيرات 
• تحليل البيانات باستخدام بنيات التكرار
• أمثلة لإنشاء تطبيقات ونماذج هندسية متخصصة.

ولمزيد من الاستفسارات يمكن مراسلة وحدة خدمات علوم وهندسة المياه على البريد الإلكتروني:
wses.nwrc.eg@gmail.com ، wses-info@nwrc.gov.eg
رقم الواتس آب:
01018889761
رقم الفاكس: 42186074
كما يمكن تحميل
WSES Mobile Application
للأندرويد من خلال الرابط التالي:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=wses.appipg

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