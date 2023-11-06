الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة بمدن الضفة الغربية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بحملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية، كما أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية.

وأضافت الفضائية، أن الاحتلال اعتقل الشاب مسلم طاهر نعالوة، بعد مداهمة منزله في الضاحية، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية بعد تكسير أبوابها، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الـ 31 على التوالي، والذي نتج عنه وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.