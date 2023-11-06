طقس مطروح.. خريفي معتدل مائل للحرارة

ساد مدن ومراكز محافظة مطروح، اليوم الاثنين، طقس خريفي معتدل مائل للحرارة على كافة الأنحاء مع نشاط خفيف للرياح الشمالية والعكسية الشمالية الغربية المحملة، وظهرت السحب الخفيفة، خاصة على مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مستقرة، مع ارتفاع طفيف في الأمواج قبالة سواحل المحافظة، والفرصة مهيأه للصيد وكافة الأعمال البحرية.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات شركة مياه الشرب ومجلس مدينة مرسى مطروح ومعدات الحماية المدنية حال حدوث ذلك.