ملكة الأردن: وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمر لا يحتمل التأجيل

أكدت ملكة الأردن رانيا العبدالله أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمر لا يحتمل التأجيل، وطالبت بدعوة جماعية لوقف الأعمال القتالية.

وقالت الملكة رانيا العبدالله - في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن حجة بعض الأطراف بأن وقف إطلاق النار سيساعد حركة "حماس" عبارة عن دعم وتبرير لموت الآلاف من المدنيين، وهو أمر مستهجن من الناحية الأخلاقية وغير عقلاني، ويدل على قصر نظر.

وأضافت أن السبب الأساسي لهذا الصراع هو الاحتلال غير المشروع، ووجود انتهاكات روتينية لحقوق الإنسان، وإنشاء مستوطنات غير قانونية، وتجاهل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتابعت الملكة رانيا العبدالله أنه لا بد أن تدرك إسرائيل أخيرا أنها إذا أرادت أمنها، فالمسار الأضمن هو السلام.