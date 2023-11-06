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الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 79.18 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6612 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر1 %، جراء تداول 3ر178 مليون سهم عبر 9736 صفقة نقدية بقيمة 8ر44 مليون دينار كويتي

 وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 02ر34 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5354 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 64ر0 %من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 4069 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار كويتي

 كما ارتفع مؤشر السوق الأول 81ر97 نقطة ليبلغ مستوى 75ر7269 نقطة بنسبة ارتفاع 36ر1 %من خلال تداول 3ر101 مليون سهم عبر 5667 صفقة بقيمة 4ر35 مليون دينار كويتي

 في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 70ر50 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5219 نقطة بنسبة ارتفاع 98ر0 %من خلال تداول 5ر43 مليون سهم عبر 2738 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 ملايين دينار كويتي

بورصة الكويت ارتفاع الأسهم المتداولة