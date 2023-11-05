الدقهلية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء في مركز أجا

أطلقت الإدارة العامة لتنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء تحت شعار "بناء جيل"، بمركز شباب الديرس التابع لإدارة شباب أجا بإدارة شباب اجا مركز شباب الديرس، تحت شعار " بناء جيل "، بمشاركة 300 طليع وطليعة من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب أجا.

جاءت فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين"، بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بمشاركة الطلائع بمراكز الشباب بإدارات الشباب الفرعية.

كان ذلك بحضور الدكتورة مريم شحاته أستاذ دكتور بكلية التربيه الرياضية بجامعة المنصورة، و علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا، و محمد سعد، و حمادة عوض مسئولي المشروع بالمديرية، و فتحيه ابو السعود رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب اجا، و اسماء سعد مسؤل النشاط بالإدارة، و محمد الريس المسئول الاعلامي بإدارة شباب اجا، و عبد الحكيم ناصف المدير التنفيذي بالمركز، و شمس عبدالله رئيس مجلس إدارة مركز شباب الديرس.

فيما يهدف المؤتمر الوطني الثاني للنشء، إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء ( الفتية والفتيات) في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 سنة على مستوى المحافظة، بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل وبناء الشخصية، والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية. حيث تمحور اللقاء حول دعم قدرات النشء وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية، وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة ومناقشة القضايا وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة، وتدريبهم على الوعي والانتماء للوطن بصورة إيجابية وصحيحة.

وأدارت اللقاء الدكتورة مريم شحاته والتي أكدت بدورها على محور إنجازات الدولة المصرية فى جميع المجالات الصحة والتعليم والصناعه والإستثمار والبناء والتشييد، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية وإعمار سيناء الحبيبة هذه البقعة الغالية على قلوب كل المصريين، وأهمية التمسك بحدود وسيادة الدولة المصرية، ومجهودات الدولة في استرجاع الأراضي المصرية في سيناء، والوقوف خلف القيادة السياسية فى كل ما تتخذه من قرارات من شأنها أمن وحماية الوطن.

اختتم اللقاء باختيار أفضل المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات، وحضور المؤتمر على المستوى القومي بالقاهرة لتمثيل محافظة الدقهلية، ويذكر أن الشركاء المستهدفين من هذا المؤتمر هم كالتالي:- وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات، وزارة الدولة للإعلام، وزارة التخطيط، الشئون المعنوية، الدفاع الشعبي، مؤسسات المجتمع المدني.

يأتي تنفيذ المؤتمر الوطني الثاني للنشء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، و عماد المرشدي مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، و على عبد الرحمن مدير اداره شباب اجا.

IMG-20231105-WA0091

IMG-20231105-WA0096

IMG-20231105-WA0095

IMG-20231105-WA0092

IMG-20231105-WA0090

IMG-20231105-WA0097

IMG-20231105-WA0099

IMG-20231105-WA0104

IMG-20231105-WA0103

IMG-20231105-WA0094

IMG-20231105-WA0093

IMG-20231105-WA0100

IMG-20231105-WA0098

IMG-20231105-WA0105

IMG-20231105-WA0101