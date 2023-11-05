بالفيديو.. لبلبة تبكي أثناء تكريمها بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما

حالة من التأثر الشديد قوبلت بها كلمت النجمة لبلبة عند تكريمها في الدورة الثالثة للمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أقيمت تحت عنوان "فلسطين في القلب".

أهدت “لبلبة” تكريمها من المهرجان للشعب الفلسطيني، كما توجهت بالشكر لإدارة المهرجان علي تكريمها، وقالت في كلمتها المختصرة وسط تصفيق حاد من الحضور "شكرا للمهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون على التكريم، وشكرا لرئيس المهرجان السيد صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة فى حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبه والألم الذى نعيشه جميعا، شكرا للجالية العربية الذين شاركوا فناني مصرلإعلان موقفهم ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، وشكرا لفنانى مصر المهمومين بقضايا الوطن العربى، فأنتم خيرسفراء لبلدكم ودائما واجهة مشرفة لمصر وللفن المصرى فى كل مكان فى العالم، ونرفع جميعا شعار المهرجان "فلسطين فى القلب"".



أعربت عن حزنها الشديد بسبب الأحداث الأليمة التي يمر بها قطاع غزة، ونشرت لبلبة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تكريمها، وقالت خلاله: "مش عارفة ليه بتأثر لما بتكرم، بفتكر كل طفولتي وحياتي الفنية ويمكن متأثرة أوي وقلبنا كلنا موجوع، وأنا بشكر المهرجان المصري للفنون والأبداع، وبتمنى من ربنا إنه يحط ايده على أخواتنا وأطفالنا وأولادنا في فلسطين، لأنهم ملهمش ذنب، وأنا بهتف شعب فلسطين".

الدورة الثالثة للمهرجان تحمل اسم النجم الكبير احمد زكي، وأٌقيمت في الفترة من 3 إلي 5 نوفمبرالجاري في نيويورك، تحت شعار" فلسطين في القلب " فهي محور الاحداث في العالم، وتبناه المهرجان في فعالياته المختلفة بحضور كل من المخرج هاني لاشين والنجمة إلهام شاهين والفنان عمرو يوسف، وشارك في المهرجان أفلاما روائية طويلة وقصيرة وتسجيلية وأفلاما للطلبة، وافلام سينما الموبايل وافلام التحريك ، كما شارك في المسابقة الاجنبية للافلام أعمالا من 56 دولة.

https://www.facebook.com/Lebleba.OfficialPage/videos/1056484515699719