البنك الدولي: استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط يزيد معدلات التضخم

أكد أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي أن زيادة أسعار المواد الغذائية حول العالم، يعد انعكاسا طبيعيا لاستمرار ارتفاع مما يؤدي لتصاعد معدلات التضخم .

أضاف في تصريحات له عبر نشرة مجموعة البنك الدولي بعنوان " أسعار المواد الأولية"، أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفاعت بالفعل في العديد من البلدان النامية بنهاية 2022، إذ واجه أكثر من 700 مليون شخص بما يقرب من 10% من سكان العالم، نقص التغذية.

واعتبر أن تصاعد الصراع سيزيد انعدام الأمن الغذائي، ليس في المنطقة فحسب، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم، موضحا أن الآثار الطفيفة لهذا الصراع حتى الآن على أسعار السلع الأولية قد تعكس التحسنَ في قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات أسعار النفط.

أشار إلي أن البلدان في جميع أنحاء العالم قامت بتعزيز استعداداتها لمواجهة مثل هذه الصدمات منذ أزمة الطاقة التي حدثت في سبعينيات القرن الماضي.

وقللت تلك البلدان اعتمادها على النفط، حيث انخفضت كمية النفط اللازمة لتوليد دولار واحد من إجمالي ناتجها المحلي لأكثر من النصف منذ عام 1970. كما أصبح لديها قاعدة أكثر تنوعًا من مُصَدّري النفط، فضلا عن زيادة موارد الطاقة، لا سيما مصادر الطاقة المتجددة. كما لجأت بعض البلدان إلى إنشاء احتياطيات نفطية إستراتيجية، ووضع ترتيبات لتنسيق الإمدادات، فضلاً عن تطوير أسواق العقود الآجلة للتخفيف من أثر نقص النفط على الأسعار. وتشير هذه التحسينات إلى أن تأثيرات تصاعد الصراع قد تكون أقل حدة من ذي قبل.