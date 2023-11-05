القنبلة الإسلامية.. لماذا دعمت الدول العربية باكستان في صنع مخزون نووي؟

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن النادي النووي يضم 9 دول تبدأ بروسيا التي تمتلك أكبر مخزون من الرؤوس النووية في العالم وفي حال استخدامه يمكنه تدمير الكرة الأرضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القنبلة النووية اسمها في باكستان القنبلة الإسلامية.

وأكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن باكستان صنعت القنبلة النووية خلال حربها مع الهند وتلقوا دعما من عدد الدول لأن العداء بينهما يشبه مصر وإسرائيل، موضحا أن معمر القذافي ساند إسلام أباد في صنع القنبلة حتى يحصل عليها فيما ولكن لم يحدث.

وأردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أنه لن تتم حرب نووية في العالم لأن كل دولة من التسع السابقة لديها مخزون قادر على تدمير العالم.

وأوضح أن دول النادي النووي اتفقوا فيما بينهم على تصنيع قنبلة نووية تكتيكية تحدث نبضة حرارية تذوب كل شيء حولها وينتج عنها إشعاعات، وشمل الاتفاق على عدم استخدامها إلا عند مهاجمة أراضي واحدة من الدول السابقة.

وقال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحذر أوكرانيا على الدوام من مهاجمة أراضي روسيا حتى لا تلجأ الأخيرة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية.

